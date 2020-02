Trotz des Sturms : Kitas und Müllabfuhr in der Stadt Saarlouis stehen am Montag bereit

Saarlouis Die Kindertageseinrichtungen der Stadt Saarlouis sind am Montag trotz der Sturmwarnung geöffnet. Dies teilte die Stadt Saarlouis am Sonntagnachmittag mit. Analog zu den Schulen gilt die Regelung, dass es den Eltern der städtischen Kindertagesstätten und Krippen freisteht, ob sie ihre Kinder morgen in die Einrichtung bringen.



Der Besuch der Kindertagesstätten ist freiwillig.