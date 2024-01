Kirchliche Gedenken an den Holocaust Damit das „Nie wieder“ Wirklichkeit wird

An mehreren Stationen in der Saarlouiser Innenstadt halten die 15- und 16-Jährigen inne. An Stolpersteinen von deportierten Juden, aber auch anderen verfolgten Gruppen wie Kommunisten oder Menschen mit Behinderung legen sie weiße Rosen nieder, stellen – sofern bekannt – die Biografien der Ermordeten vor und ehren sie mit einer Schweigeminute. Besonders berührte die Zehntklässler das Schicksal der zehnjährigen Marlies Löb, die wegen einer Wachstumsstörung gegen den Willen ihrer Familie in eine „Heilanstalt“ kam und ermordet wurde. „Es fing nicht mit den Deportationen an, sondern bereits Jahre zuvor“, sagt der evangelische Pfarrer Jörg Beckers. Etwa durch die Rassegesetze, Boykottaufrufe und Berufsverbote für Juden. Beckers erinnerte auch an die Zerstörung der Saarlouiser Synagoge und jüdischer Wohnungen in der Pogromnacht. Letzte Station ist der jüdische Friedhof, den die meisten zum ersten Mal besuchten. „Manche Gräber mögen für unsere Augen verwahrlost wirken, hat aber mit dem jüdischen Respekt für die Totenruhe zu tun: Wird ein Grabstein im Laufe der Jahre schief oder kippt ganz um, wird er so gelassen, um die Toten nicht zu stören“, erklärt Pastoralreferent Reinhold Hedrich. Die Schüler legten Steine auf die Grabsteine – im Judentum Ausdruck dafür, dass die Verstorbenen nicht vergessen werden.