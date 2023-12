Zum Advent Nach der Sanierung ist vor dem Konzert

Die Kirchenchöre Musica Sacra Saarlouis und Cäcilia Neuforweiler, die Chorgemeinschaft 1859 MGV Lisdorf und der Chor Canticum Novum aus St. Ingbert gestalten ein Programm zum Advent aus alter und neuer Zeit. Weitere Mitwirkende sind das Duo Ikhoor mit Lisa Saterdag (Violine) und Masanori Tsuboi (Violoncello) sowie die Saarbrücker Flötistin Alexandra Kaleck und Regionalkantor Markus Schaubel an der Orgel, die Werke von Johann Sebastian Bach, Carl Philipp Emanuel Bach und Hayo Boerema präsentieren. Lisa Saterdag studiert im Konzertexamen (Solistendiplom) Violine bei Joshua Epstein an der Hochschule für Musik in Saarbrücken (HfM Saar). Masanori Tsubois aus Japan schloss sein Studium an der HfM Saar bei Gustav Rivinius mit dem Konzertexamen ab.