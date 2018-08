später lesen Eltern-Kind-Turnen Kinder von zwei bis vier turnen mit ihren Eltern Teilen

Der TV 1879 Roden bietet wieder Eltern-Kind-Turnen an. Jeweils donnerstags, in der Zeit von 16 bis 17.15 Uhr, findet das Turnen für Kinder der Altersstufe von zwei bis vier Jahren mit einem Elternteil in der Römerberg-Sporthalle in Roden statt. red