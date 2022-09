Comics, Wölfe und mehr : Kinder-Uni in Saarlouis startet in ihr 26. Semester

Um Wölfe geht es bei dem Termin im Januar. Foto: dpa/Ingo Wagner

Saarlouis Das 26. Semester der Saarlouiser Kinder-Uni startet am Samstag, 1. Oktober. Für Kinder zwischen acht und zwölf Jahren gibt es an vier Terminen allerlei zu erfahren. Die Vorlesungen finden größtenteils im neuen Esther-Bejarano-Haus (Zentrum für Kinder, Jugend, Familie) statt und beginnen immer um 16 Uhr, wie Corinna Bast, Kinderbeauftragte der Stadt Saarlouis, ankündigt.

Gemeinsam mit der Volkshochschule (VHS) lädt sie zu den Terminen ein, welche sie selbst pädagogisch betreut.

Um Fairen Handel geht es am Samstag, 1. Oktober, zusammen mit dem Referenten Alex Groß. Unter dem Titel „Alles fair? – von Handys, Hosen und Chicken Nuggets“ spricht er unter anderem über die Frage, welchen Weg unsere Lebensmittel und Alltagsgegenstände oft bis zum Laden hinter sich haben. Auch stellt er dar, welche Zusammenhänge zwischen in Deutschland gegessenen Erdbeeren und dem Grundwasserspiegel in Spanien oder Handys und Kinderarbeit in Afrika bestehen. Auch die Themen Hühner und Regenwald sollen bei den Kindern das Bewusstsein wecken, das wir alle durch Nachdenken beim Einkaufen unsere Welt besser schützen können.

Info Offene Familiengruppe an drei Terminen Zeitgleich zu den Terminen der Kinder-Uni wird im Spielkreisraum kostenfrei eine offene Familiengruppe für Familien mit Kindern unter acht Jahren angeboten – nur am Samstag, 19. November, entfällt diese Gruppe. Mit der Spielkreisleiterin Isabel Riebl wird gebastelt, gespielt, gesungen. Die offene Familiengruppe ist ein Kooperationsprojekt mit der Katholischen Familienbildungsstätte und kann auch ohne Anmeldung besucht werden.

Der Karikaturist und Comiczeichner Bernd Kissel ist am Samstag, 22. Oktober, zu Gast bei der Kinder-Uni. Der Erfinder der Saarlouiser Figur Fluxus und Zeichner der Känguru-Comics berichtet, was ein Karikaturist ist und wie man Comiczeichner werden kann. Unter dem Motto „Flugs mal einen Fluxus gezeichnet – ein Comic entsteht“ zeigt er den Weg von der Idee bis zu einem fertigen Comic.

Am Samstag, 19. November, geht es um „Stadtplanung, Politik und Kinderrechte“. Dieser Termin der Kinder-Uni findet in der „Blauen Grotte“, dem Sitzungssaal des Stadtrates, im Rathaus statt. Jürgen Baus, Amtsleiter für Stadtplanung, und die Kinderbeauftragte Corinna Bast führen die Kinder in das komplexe Thema ein. Am Beispiel „Neues Wohngebiet“ wird der Weg von der Planung bis zur Umsetzung von Straßen, Häusern, Spielplatz, Abwasserkanälen, Wasserleitungen und Internetversorgung aufgezeigt. Wie kompliziert Verwaltungsabläufe und politische Entscheidungen zusammenwirken und was alles beachtet werden muss ist ebenfalls Thema. Auch die UN-Kinderrechtskonvention (KRK) spielt eine Rolle zum jährlichen Kinderrechte-Tag. Die Kinderbeauftragte informiert und gibt Gedankenanstöße, wie sich Kinder selbst für ihre Rechte und deren Beachtung stark machen können.

Märchen, Mythen und Realitäten um den Wolf stehen Anfang des kommenden Jahres, am Samstag, 21. Januar, auf dem Programm. Unter dem Motto „Willkommen Wolf – ein Wildtier kehrt zurück“ spricht die Wolfsbotschafterin des Nabu Birgit Freiheit über das Tier, welches seit 2000 mit aktuell über 1200 Wolfsrudeln in Deutschland lebt. Angst und Sorgen sind groß gegenüber den Wölfen. Eine Aufklärung und viel Wissen über die Naturzusammenhänge und wichtige Funktionen dieser Tiere als Gesundheitspolizei in unserem Ökosystem soll viele neue Infos für die Kinder bringen.

Anmeldungen sind jeweils zwei Tage im Voraus erforderlich bei der VHS Saarlouis, per Telefon (0 68 31) 6 98 90 30, Fax (0 68 31) 6 98 90 49 oder E-Mail an vhs@saarlouis. Weitere Informationen gibt es bei der Kinderbeauftragten, Telefon (0 68 31) 44 36 00, und online.