Fraulautern Gemeinsam Bücher entdecken: Neuer Leseclub in Fraulautern

Fraulautern · Das Quartiersbüro Fraulautern in der Lebacher Straße 31 verwandelt sich zukünftig einmal in der Woche in den neu gegründeten Leseclub. Dies geht aus einer Mitteilung der Stadt Saarlouis hervor. Jeden Dienstag von 15.15 bis 16.30 Uhr haben Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren die Möglichkeit, in die Welt der Geschichten einzutauchen, spannende Abenteuer, lustige Charaktere und magische Momente zu erleben.

16.05.2024 , 18:20 Uhr

Viel Spaß mit Oscar: Christine Sinnwell-Backes (erste Reihe Mitte) stellte den Kindern und Gästen des ersten Leseclub-Termins das Buch „Der Wortschatz“ vor. Foto: Petra Molitor​