Saarlouis Kinder- und Jugendfarm gewinnt zweiten Nachhaltigkeitspreis

Der Boden um die Futterstellen ist weich und matschig, das Wasser steht in Pfützen. Hat es geregnet, sieht es so um die Futterraufe auf der Kinder- und Jugendfarm in Saarlouis aus. Wann immer sich Esel Archie oder die anderen Tiere dieser nun nähern, um vom Heu zu fressen, stehen ihre Beine im Wasser. Tag für Tag. Solange, bis der Boden wieder trocken ist.