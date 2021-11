Finale der Kika-Show : Die drittbeste Klasse Deutschlands kommt vom Robert-Schuman-Gymnasium in Saarlouis

Blick ins Studio: Die beiden jungen Kandidaten aus Saarlouis, die für ihre Klasse spielten. Foto: Screenshot: Matthias Zimmermann/hgn

Erfurt/Saarlouis Es war so knapp: Schüler der Klasse 7 A2 am Robert-Schuman-Gymnasium in Saarlouis legten vor. Doch dann durch unglückliche Wahl der Punkte rutschten sie während der Kika-Show „Die beste Klasse Deutschlands“ zurück. Zwei andere Klassen zogen an ihnen vorbei.

Groß war die Spannung am Samstagvormittag, 30. Oktober, in Saarlouis bei Schülern, Eltern und Lehrern am Robert-Schuman-Gymnasium. Denn die Klasse 7 A2 ihrer Schule stand im Finale der Kika-Fernsehshow „Die beste Klasse Deutschlands“.

Vieles deutete auf einen Sieg der Vertreter aus dem Saarland hin. Doch auf der Zielgeraden vergaben sie alle zuvor gesammelten Punkte. Damit ging der Sieg nach Hamburg ans Süderelbe-Gymnasium, welches die Klasse 8F vertrat. Den zweiten Platz belegten Schüler aus Mannheim. In der Finalrunde hatte vier Klassen gewetteifert. Die vierte im Bunde kam aus Frankfurt/Main. Das Siegerteam bekam neben dem Pokal Tablets für alle Schüler.

Luisa (13) vertrat unter anderem ihre siebte Klasse. Foto: Screenshot: Matthias Zimmermann/hgn

Santiago (12) gehörte ebenfalls zu dem Team aus Saarlouis. Foto: Screenshot: Matthias Zimmermann/hgn

Es ging bei den Fragen und Spielen im Erfurter Studio beispielsweise darum, auf einer Karte im Ozean zu erkennen, ob es sich um Inseln, Erdölplattformen oder schwimmenden Plastikmüll handelt. Daran scheiterten die Saarländer: Sie setzten null Punkte auf die richtige Antwort Plastikmüll. Vor laufender Kamera war den jungen Saarlouisern die Enttäuschung anzusehen, als das Moderatorenduo bekannt gab, dass sie damit ausgeschieden waren.

Seit dem 8. Oktober kämpften 16 Schulklassen aus allen Teilen der Republik um den Titel. Bei den Wettbewerben ging es unter anderem um Wissenspiele, Experimente und Teamgeist.

Es war bereits die 14. Staffel dieser Sendereihe, die in den Vorwochen auf dem Kinderkanal (Kika) jeden Freitag um 19.30 Uhr zu sehen war. Das selbstgenannte Superfinale strahlte dann die ARD im Ersten am Samstag um 10 Uhr aus. Während der anderthalbstündigen Sendung traten auch Künstler wie der Entertainer und Sänger Bürger Lars Dietrich (“Sexy Eis/1996) sowie Fernsehmoderatorin Enie van de Maiklokjes (Das große Backen/Sat1).

Die Bewerbungsrunde für die nächste Staffel läuft bereits. Bis zum 12. November können sich Sechst- und Siebtsklässler über die Internetseite zur Show melden.