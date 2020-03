SPD spricht von einem Skandal : Kein Public Viewing bei der Fußball-EM in Saarlouis - und das nicht wegen Corona

So war es mal: Public Viewing in Saarlouis bei der Fußball-WM 2006. Foto: Heike Theobald

Saarlouis In Saarlouis fällt das Public Viewing der EM im Juni aus. Der Veranstalter wollte die neuen Bedingungen der Stadtratsmehrheit nicht akzeptieren. Die wollte ein mögliches Defizit mildern, nicht aber einen Gewinn maximieren.

Kein Public Viewing in Saarlouis zur Fußball-Europameisterschaft im Juni. Der überraschenden Entscheidung folgt eine zweite überraschende Nachricht: Es ist nicht wegen Corona. „Das Public Viewing findet nicht statt. Der Stadtrat hat dem Veranstalter Bedingungen gestellt, die dieser aus wirtschaftlichen Gründen nicht akzeptieren kann“, ließ OB Peter Demmer wissen. Er bedaure es, „dass diese traditionsreiche Veranstaltung nicht stattfinden kann, ist jedoch an die Weisung des Rates gebunden. Die Entscheidung ist unabhängig von Corona und wurde bereits zuvor getroffen.“ Saarlouis gehörte zu den meist besuchten Public-Viewing-Veranstaltungen in Deutschland.

Im Klartext heißt das: Der Stadtrat habe dem Veranstalter, Firma Triax, mehrheitlich unannehmbare Bedingungen gestellt. Es gab dazu zwei nicht öffentliche Ausschuss-Sitzungen des Rates. In denen ging es um einen städtischen Zuschuss zur Veranstaltung. Den gab es auch in der Vergangenheit. Es war ein fester Betrag, der in jedem Fall gezahlt wurde. Das wollte der Rat ändern. Vor allem in der CDU hatten sich Stimmen gemehrt, die es nicht als für die Aufgabe der Stadt halten, den Gewinn eines Veranstalters zu maximieren. Darum plädierte die Ratsmehrheit dafür, den Zuschuss umzustellen auf eine Defizit-Abdeckung. Sie bot dazu einen erheblichen Betrag an, die Rede ist von einem mittleren fünfstelligen Betrag. Die höchsten derartigen Zuschüsse der Stadt liegen bei 40 000 bis 50 000 Euro, um diese Größenordnung dürfte es auch hier gehen. „Ein mittlerer fünfstelliger Betrag ist richtig Geld für eine kleine Kreisstadt“, sagt CDU-Fraktionschef Raphael Schäfer auf Anfrage. „Wir hätten das Public Viewing auch gerne wieder hier gehabt.“ Es sei aber nur fair, den Betrag zur Milderung eines eventuellen Defizits anzubieten, nicht als Festzuschuss.