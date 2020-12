Berufsschüler helfen : KBBZ Saarlouis sammelt für Flüchtlinge im Elend von Moria

: Eine Familie steht innerhalb des ausgebrannten Flüchtlingslagers Moria. Foto: dpa/Socrates Baltagiannis

Saarlouis Sie kramten daheim, suchten, fanden, kauften dazu: Zahlreiche Schülerinnen und Schüler des KBBZ Saarlouis hellen das Elend der Flüchtlinge in Moria ein bisschen auf.

Nach dem zerstörerischen Brand im September 2020 folgten im Oktober noch verheerende Regenfälle, so dass die Menschen im völlig überfüllten Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos alles verloren haben. Nicht nur diese Katastrophen bringen viel Leid, auch der momentane Winter verschärft diese unerträgliche Situation zusätzlich. Darauf wurde das Kaufmännische Berufsbildungszentrum (KBBZ) Saarlouis, eine „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ aufmerksam. Schülerinnen und Schüler beschlossen, eine große Hilfsgütersammelaktion des Landesjugendwerkes der AWO Saarland zu unterstützen, das gemeinsam mit der Organisation GAIN Germany (Global Aid Network) Spenden für die Menschen sammelt, die von den Folgen des Brandes des Flüchtlingslagers direkt betroffen sind. Mehrere Lkw voll mit Hilfsgütern werden auf dem Land- oder dem Seeweg nach Griechenland gebracht, so dass die Spenden direkt dort ankommen, wo sie am nötigsten gebraucht werden, erklärten die KBBZ-Schüler.

Das Landesjugendwerk sammelte Kleidung, Spielzeug, medizinischen Bedarf, Schlafsäcke, Decken, Hygieneartikel, Schulsachen. „Wir als Schule wollten mit den Sachen helfen, die jeder von uns zu Hause hat: Schulsachen und Hygieneartikel.“, sagt Janine Dierking, Mitorganisatorin am KBBZ. „Wenn jeder etwas gibt, so können wir etwas Großes erreichen. Ist es nicht ein schöner Gedanke, auch als einzelner Schüler mithelfen zu können? Gerade in der Vorweihnachtszeit drehen sich unsere Gedanken um Geschenke, schicke Klamotten oder die neueste Playstation. Die Jugendlichen in Moria haben da ganz andere Sorgen.“, erklärte die Religionslehrerin.

Anstelle des Weihnachtsmarktes für einen guten Zweck, der coronabedingt ausfallen musste, sammelten nahezu alle Schüler und Schülerinnen des KBBZ für die Menschen in Moria. So schaute jeder in seinen Schränken nach und zauberte viele vergessene Schätze zu Tage: angefangen bei Kugelschreibern oder Duschgels. Zusätzlich wurde dazugekauft, so dass das KBBZ 22 große Kisten packen konnte.

Neben der Schüler- und Lehrerschaft, beteiligten sich die Ausbildungsbetriebe der Berufsschüler rege an der Sammelaktion.