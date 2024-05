Saarlouis Braunacht in Saarlouis mit besonderen Bieren

Die Karlsberg Brauerei lädt am Samstag, 11. Mai, wieder zur Saarlouiser Braunacht ein. Wie der Unternehmensverbund in seiner Ankündigung schreibt, stehen hierbei auch drei besondere Biere im Mittelpunkt. Das Braunacht-Event steigt auf dem Kleinen Markt und in 15 teilnehmenden Gaststätten – nach der Eröffnung der diesjährigen Braunacht-Saison in Homburg also die zweite Station für die Liebhaber der edlen Brausorten. Bei der zweiten Etappe können die drei speziell für die Braunacht gebrauten Biere exklusiv auf dem Kleinen Markt und in der Saarlouiser Gastronomie verkostet werden, heißt es in der Ankündigung. Die Besucher küren danach per Voting auch in diesem Jahr wieder ihr Lieblingsbier. Mit Begeisterung gebraut haben sie ein „Frisches Märzen“, ein „Hopfiges Weizen“ und ein „Kräftiges Stout“, die sie an diesem Tag exklusiv ausschenken und die es sonst nicht zu kaufen gibt.