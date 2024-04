Zu Besuch in Bouzonville Karfreitag-Markt war wieder der Renner

Der große Karfreitag-Jahrmarkt in Bouzonville zwei Tage vor Ostern war auch in diesem Jahr wieder der ganz große Renner in der Region. Obwohl es zeitweise in Strömen regnete, kamen wieder Tausende Besucher aus nah und fern in die Grenzland-Kommune. Normalerweise zählt Bouzonville knapp 5000 Einwohner, am Karfreitag war es wieder einmal ein Vielfaches davon.