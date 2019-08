Baustellen in Saarlouis : Wallerfanger Straße in Saarlouis: Kanal wird saniert

Saarlouis In der Wallerfanger Straße wird der Kanal saniert.

Die Kreisstadt Saarlouis beginnt in der 33. Kalenderwoche (ab Montag, 12. August) in der Wallerfanger Straße mit der Sanierung des Mischwasserkanals. Es handelt sich dabei um eine Sanierung in geschlossener Bauweise. Die Bauarbeiten werden in der 34. Kalenderwoche abgeschlossen sein, wie die Stadt weiter mitteilte. Der Sanierungsabschnitt wird sich zwischen den beiden Straßen „Frau-von-Salis-Straße“ und Hauptstraße befinden. Für die Dauer der Sanierung wird eine halbseitige Sperrung aufgebaut. Der Verkehr wird mit einer Ampel gesteuert. Die Stadt versicherte, die Bauarbeiten so zu planen, dass die Zufahrt für Anwohner und den Durchgangsverkehr möglichst wenig behindert werde. Dennoch empfiehlt sie, die Baustelle während der etwa zwei Wochen möglichst zu umfahren.