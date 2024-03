Saarlouis Kampfsportschule bei Meisterschaft erfolgreich

Die Kampfsportschule mit Sitz in Saarlouis sei stolz auf solch talentierte und engagierte Athleten. Als größte Kampfsportschule im Saarland mit über 600 Mitgliedern bietet das Saar Dojo ein breites Spektrum an Trainingsmöglichkeiten für alle Altersgruppen an. Bereits ab vier Jahren können angehende Kampfsportler mit dem Training beginnen. Es gibt auch eine Seniorengruppe, in der über 70-Jährige trainieren können.