Saarlouis Kalenderbilder sind in Ausstellung zu sehen

So gingen die Gelder in der Vergangenheit beispielsweise an den Kreis-Hilfsfonds „Bürger in Not“, an die Tafel, die therapeutische Schülerhilfe oder den Hospizverein St. Nikolaus Rehlingen-Siersburg. Über die Jahre konnte das Kollektiv somit insgesamt rund 226 000 Euro für wohltätige Zwecke generieren. Gleichzeitig will der Kalender aber auch einen Einblick in das vielfältige künstlerische Schaffen sowie die Entwicklung der Gruppe geben. Der Kunstkalender für 2025 ist zum Preis von 15 Euro im Haus Saargau, in der Ludwig Galerie Saarlouis sowie in der Tourist-Info Saarlouis erhältlich.