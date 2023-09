Interview Jürgen B. Hausmann „Ich bin nicht der einzige lustige Lateinlehrer“

Im Rahmen seiner Jubiläumstournee kommt der Kabarettist Jürgen B. Hausmann am Sonntag, 24. September, ins Theater am Ring nach Saarlouis. Beginn der Vorstellung ist um 18 Uhr. Im Vorfeld seines Auftritts in Saarlouis hat sich SZ-Mitarbeiter Björn Becker mit dem Rheinländer unterhalten.