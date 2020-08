Halbes Jahrhundert : Selten: 50-jähriges Berufsjubiläum beim Amtsgericht Saarlouis

Saarlouis Elmar Zimmer wechselte nach genau 50 Jahren Justizdienst in den Ruhestand.

Saarlouis/Elm. Ein halbes Jahrhundert arbeitete Elmar Zimmer im Dienst der Justizverwaltung. Am Freitag wurde der 65-jährige Justizamtsinspektor aus Elm im Amtsgericht Saarlouis offiziell zu seinem Jubiläum beglückwünscht und gleichzeitig verabschiedet. Am Dienstag, 1. September 2020, tritt Zimmer den Ruhestand an.

„Ein 50-jähriges Dienstjubiläum ist unter den 2000 Beschäftigten der saarländischen Justiz ziemlich selten“, sagte Staatssekretär Roland Theis. Er lobte das jahrzehntelange berufliche Engagement von Zimmer und überreichte ihm eine Dankurkunde. „Sie waren eine tragende Säule des Saarlouiser Amtsgerichtes“. Es sei schade, einen so wichtigen Mitarbeiter zu verlieren, aber der Jubilar gewinne mit dem jetzigen Eintritt in den Ruhestand neue persönliche Freiheiten.

Als Justizverwaltungslehrling startete der aus Niederlosheim stammende Zimmer am 1. September 1970 beim Amtsgericht Merzig in den Beruf. „Nach meiner Ausbildung, die drei Jahre dauerte, kam ich zum Amtsgericht Saarlouis“, erzählt Zimmer. Hier bewarb er sich erfolgreich für eine Ausbildung in der mittleren Beamtenlaufbahn und avancierte nach der Laufbahnprüfung bis zu seiner Pensionierung zum Justizamtsinspektor mit Zulage. „In Saarlouis war ich lange in der Mahn- und Vollstreckungsabteilung des Amtsgerichtes tätig“, erzählt Zimmer.