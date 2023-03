Neuer Leiter für Saarlouiser Kulturverein Er hat keine Angst vor neuer Mammutaufgabe

Diese über die Jahre gewachsene, bunte Mischung ist für den neuen Chef Justin Hayo Ausdruck des weiten Kulturbegriffs des Vereins: „Zu uns gehören alle, die etwas gestalten und damit für ein gutes Klima in Saarlouis sorgen“, fasst er zusammen. Die Untermieter sollen deshalb auch mit umziehen – in die neue Bleibe am Ende der Pavillonstraße/Ludwig-Karl-Balzer-Allee, wo bis vor kurzem das Sozialkaufhaus Saarlouis untergebracht war, das nach Fraulautern umgezogen ist. In den neuen Hallen bieten sich ganz neue Möglichkeiten, freut sich Hayo: So hat der Verein dann wohl zwei Räume und deutlich mehr Fläche für Veranstaltungen von Kleinkunst über Konzerte bis Workshops.