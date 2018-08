Junggesellenabschied läuft völlig aus dem Ruder

Eine größere Personengruppe hat am Samstagabend in der Altstadt von Saarlouis einen Junggesellenabschied gefeiert. Acht Herren taten sich laut Polizei mit ihrem Verhalten besonders hervor, weshalb zunächst ein Gastwirt die Polizei rief. Beim Feststellen der Personalien verhielten sich der zukünftige Bräutigam sowie dessen Bruder derart aggressiv und renitent, dass sie letztlich in Gewahrsam genommen werden mussten. Da die Begleiter mit dieser Maßnahme nicht einverstanden waren, war ein massives Einschreiten der Polizei erforderlich. Den restlichen Gästen wurde ein Platzverweis erteilt. Im Verlauf des Abends erschien dann die Schwägerin der in Gewahrsam genommenen Herren und sicherte zu, sich um die beiden zu kümmern. Dies gelang jedoch nur mäßig, denn die Brüder suchten trotz Verbot durch die Polizei erneut die Altstadt auf, wo es auch gleich wieder Ärger gab. Daher musste die Polizei erneut einschreiten und beide Herren in die Ausnüchterungszelle bringen, bis sie sich beruhigt hatten. Gegen die gesamte Personengruppe wurden mehrere Anzeigen gefertigt.