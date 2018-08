Junggesellenabschied endet für Bräutigam in Zelle

Die beiden Männer hatten nach Angaben der Behörde vom Sonntag am Samstagabend mit einer größeren Gruppe in der Altstadt von Saarlouis so sehr gefeiert, dass ein Gastwirt die Polizei rief.

Beim Feststellen der Personalien verhielten sich die beiden Brüder den Polizeibeamten zufolge „derart aggressiv und renitent“, dass sie in Gewahrsam genommen werden mussten.

Da der Rest der Gruppe sich dagegen zur Wehr setzte, sei „ein massives Einschreiten der Polizei erforderlich“ gewesen, um die Maßnahme durchzusetzen. Auch eine herbeigeeilte Verwandte konnte die Situation nicht dauerhaft befrieden, so dass die Polizei später erneut eingreifen musste und den Bräutigam und seinen Bruder zur Ausnüchterung mit aufs Revier nahm.