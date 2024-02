Gemeinsamer Aufruf von Jugendparteien Weitere Demonstration gegen Rechtsextremismus im Saarland geplant

Die Enthüllungen des Recherchenetzwerks Correctiv über ein geheimes Treffen zwischen Rechtsextremen und mehreren Politikern in Potsdam treibt die Menschen im Saarland weiterhin auf die Straßen. Nachdem es in den vergangenen Wochen bereits mehrere Demonstrationen in Saarbrücken, Homburg und St. Wendel mit mehreren Tausenden Teilnehmern gegeben hat, soll es nun auch im Kreis Saarlouis zu Protest kommen.