Jugendfußball : Wer setzt sich die Krone auf?

Saarlouis/Mettlach Jugendfußballer kämpfen am Wochenende um die Kreismeisterschaften.

Die Hallenrunde im Jugendfußball neigt sich langsam dem Ende entgegen – und den Höhepunkten. Am kommenden Wochenende finden in der Sporthalle in Mettlach (Von-Boch-Liebig Straße) die Hallen-Kreismeisterschaften Westsaar statt. Eine Woche später stehen in Lebach die Saarlandmeisterschaften an. Dort treffen dann am 11. und 12. Februar alle Kreismeister aufeinander.