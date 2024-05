Übung an der Grundschule Junge Wehrleute zeigen in Saarlouis ihr Können (mit Bildergalerie)

Früh übt sich, was ein richtiger Feuerwehrmann werden will. Und die Feuerwehr Saarlouis hat viele, die dieses Ziel erreichen wollen: 62 Jungen und Mädchen gehören derzeit der Jugendfeuerwehr, 55 weitere der Kinderfeuerwehr an. Und die Saarlouiser Jugendfeuerwehr zeigte jetzt bei ihrer Jahreshauptübung, was sie alles so drauf hat.