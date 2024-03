Saarlouis Dialog rückt jüdisches Leben im Saarland in den Mittelpunkt

Saarlouis · Die aktuelle Situation der jüdischen Gemeinde im Saarland ist Thema des christlich-jüdischen Dialogs am Dienstag, 12. März, um 19 Uhr im evangelischen Gemeindehaus Saarlouis, Kaiser-Friedrich-Ring 46. Ricarda Kunger und Evgenij Mrinski von der jüdischen Gemeinde aus Saarbrücken erläutern, welche Auswirkungen der Terroranschlag am 7. Oktober in Israel und der anschließende Kampf Israels gegen die Hamas auf das jüdische Leben in Deutschland und speziell im Saarland haben.

10.03.2024 , 16:49 Uhr

Grabsteine mit hebräischen Schriftzeichen – jüdisches Leben im Saarland steht im Mittelpunkt des christilich-jüdischen Dialogs sowie weiterer Veranstaltungen in Saarlouis (Symbolfoto). Foto: dpa/A9999 DB