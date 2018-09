später lesen Orgelsommer 2018 endet Orgelsommer 2018 endet mit Leguay FOTO: Philippe Gyonnet / Picasa FOTO: Philippe Gyonnet / Picasa Teilen

Der Orgelsommer im Kreis Saarlouis geht am Sonntag, 16. September, 17 Uhr, mit einem Konzert von Jean-Pierre Leguay in der Evangelischen Kirche Saarlouis zu Ende. Leguay, über viele Jahre Titularorganist der Kathedrale Notre-Dame in Paris, gilt als Ausnahmeerscheinung, für viele Orgelkenner ist er der bedeutendste Komponist seiner Generation. red