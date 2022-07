Jazzfestival in Saarlouis : Die Vaubaninsel steht ganz im Zeichen der Jazzmusik

Saarlouis Künstler aus nah und fern spielen beim Jazzfestival in Saarlouis. Die Festungsanlage bildet fünf Tage lang die Kulisse für ein breites Musikspektrum.

Die Musiker der Saarbrücker Band Skylark Fusion eröffnen als lokale Interpreten am Mittwoch, 13. Juli, um 20 Uhr das Festival. In ihren Songs vermischen sie Einflüsse aus Jazz und progressivem Rock.

Am Donnerstag, 14. Juli, steht ab 20 Uhr der Saarlouiser Jazzkünstler Peter Hedrich mit seinem Quintett auf der Bühne der Vaubaninsel. Am Freitag, 15. Juli, präsentiert die italienische Sängerin und Pianistin Afra Kane poppigen Jazz. Afra Kane weist eine große Vielfalt an musikalischen und kulturellen Hintergründen auf. Experimentell zeigt sich das Jacob Karlzon Trio am Samstag, 16. Juli, ab 20 Uhr. Der schwedische Jazzpianist Jacob Karlzon ist ein stilistisch und musikalisch weit gereister Mann, wie der Veranstalter schreibt.