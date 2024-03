Jazzdance Und sie tanzen von Erfolg zu Erfolg . . .

Die Formation „Performance“ des Tanzsportclubs Blau-Gold Saarlouis ist auf Kurs in die erste Liga. Das Team von Trainer und Choreograph Andreas Lauck gewann das Auftaktturnier der zweiten Bundesliga Süd im thüringischen Apolda mit vier von fünf Bestnoten. Sollte es am Saison-Ende mit der Meisterschaft klappen, wären das der dritte Titel und der dritte Aufstieg in Folge. 2022 war „Performance“ Meister der Oberliga und stieg in die Regionalliga, dort wiederholten sie diesen Erfolg 2023 und starten nun 2024 in der zweiten Bundesliga.