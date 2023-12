Serie Landesbeste Azubis im Kreis Saarlouis „Interaktion mit den Menschen hat mir großen Spaß gemacht“

„Ich möchte immer das Beste geben. Nicht nur im Beruf sondern in allen Bereichen des Lebens“, sagt Jana Pietrek aus Bous. Heute arbeitet die junge Frau in der Universität des Saarlandes im Dezernat Zentrale Beschaffung und Dienste und hat zuvor ihre Ausbildung als Kauffrau für Büromanagement als Landesbeste abgeschlossen. Die idealistische Einstellung der 25-Jährigen ist nun ganz deutlich zu Tage getreten. Denn nicht nur als Landesbeste, sondern auch als beste Auszubildende unter allen kaufmännischen Berufen wurde Pietrek von der Industrie und Handelskammer (IHK) geehrt. „Beste der Besten“ nennt man diesen Preis bei der IHK inoffiziell. Während ihrer Ausbildung war die junge Frau an der Universität des Saarlandes am Lehrstuhl der Studienrichtung Funktionswerkstoffe beschäftigt. Dort war sie für administrative Aufgaben sowie die Organisation des Lehrstuhls zuständig. Heute arbeitet sie in einer anderen Abteilung. Das Dezernat Zentrale Beschaffung der Universität kümmere sich, wie der Namen vermuten lässt, um die Beschaffung aller in der Uni benötigten Dinge. Im Bereich Inneneinrichtung und Logistik ist Pietrek beschäftigt. Der Weg zu ihrer jetzigen Beschäftigung verlief über Umwege. Nach ihrem Fachabitur an der Fachoberschule für Wirtschaft in Völklingen begann sie eine Ausbildung zur Gestalterin für visuelles Marketing im Kaufhaus Piper in Saarlouis. Dort sei sie an der Gestaltung der Schaufenster beteiligt gewesen und habe ihre Kreativität ausleben können. Nach dem erfolgreichen Abschluss zog ihr jedoch die Coronapandemie einen Strich durch die Rechnung, weshalb sie sich für die Ausbildung an der Universität bewarb. „Die Interaktion mit den Menschen an der Uni hat mir großen Spaß gemacht. Außerdem war es spannend, die ganzen Hintergrundabläufe kennenzulernen. Viele wissen nicht, wie viel Arbeit daran liegt, den Betrieb eines Lehrstuhls am Laufen zu halten“, so die ehemalige Auszubildende. Während ihrer Lehre gehörten Arbeiten wie das Organisieren von Besprechungen, Terminplanung, das Vorbereiten und Planen von Veranstaltungen sowie der Kontakt mit Studenten und Lehrenden zu den Aufgaben. Landesbeste zu werden sei nicht geplant gewesen. „Während der Lernphase für die Prüfung war ich fix und alle. Ich bin sehr selbstkritisch und weiß nicht, wie gut ich sein kann. Als ich vom Ergebnis erfahren habe, war ich überrascht. Ich wusste zwar, dass ich gut abschneiden werde, jedoch war es mir nur wichtig, zu bestehen. Ich habe mich sehr gefreut und war auch sehr stolz auf mich“, erzählt Pietrek. Umso mehr habe sich die 25-Jährige dann gefreut, als bei der IHK-Bestenfeier die Sonderpreise verliehen wurden und ihr Name zur Ehrung der „Besten aller kaufmännischen Berufe“ fiel.