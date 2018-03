Die Jahreshautübung der Saarlouiser Jugendfeuerwehr findet in diesem Jahr am Samstag, 24. März, um 11 Uhr auf dem Schulhof der Prof-Ecker-Schule in Lisdorf statt. Der Jahresbericht des Stadtjugendgruppensprechers, die Grußworte und die Verleihung der Jugendflamme erfolgen dann nach der Übung in der Hans-Welsch-Halle in Lisdorf.