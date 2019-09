Jahreshauptübung : Die Feuerwehr Saarlouis ist auf den Ernstfall gut vorbereitet

Gleich zwei große Probleme hatten die rund 80 Saarlouiser Feuerwehrleute bei ihrer Jahreshauptübung am Vereinshaus in Fraulautern zu bestehen: Ein Feuer im Gebäude und ein Autounfall vor der Tür. Beide Aufgaben bewältigten die Retter hervorragend. Foto: Engel

Saarlouis Zwei knifflige Szenarien hatte die Freiwillige Feuerwehr bei der Jahreshauptübung am Samstag zu meistern. 80 Wehrleute waren beteiligt.

Die Verantwortlichen der Saarlouiser Feuerwehr Löschbezirk Ost hatten es ihren Kollegen aus den anderen drei Saarlouiser Löschbezirken (Innenstadt, West und Lisdorf) nicht gerade leicht gemacht. In diesem Jahr waren die Kollegen der Feuerwache Ost unter der Leitung von Löschbezirksführer Frank Lay an der Reihe, das Szenario der Jahreshauptübung auszuarbeiten. Jedes Jahr, so Wehrführer Knut Kempeni, sei ein anderer Löschbezirk damit betraut, ein Unfall- und/oder Brandszenario für die Jahreshauptübung zu konzipieren. Dieses Jahr hatten es die rund 80 Rettungskräfte mit einem Brand im Vereinshaus Fraulautern zu tun. Und noch während das „Feuer“ im Vereinshaus wütete, krachte es – zwei Autos stießen zusammen. So die Aufgabe für die Wehrmänner.