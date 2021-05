Inzidenzzahl im Kreis Saarlouis stark gefallen : Corona-Zahlen scheinen im Sinkflug

Kreis Saarlouis Es sieht immer besser aus: Die Zahl der Corona-Infizierten geht zurück. Am Dienstag nur drei neue Fälle.

Drei neue Corona-Fälle meldet das Gesundheitsamt des Landkreises Saarlouis für Dienstag. Davon waren zwei in Schwalbach und einer in Bous. Außerdem informiert das Gesundheitsamt über einen Covid-19 Fall an der Startbahn 25 Saarlouis: Eine Person wurde dort positiv getestet, eine weitere Person wurde in Quarantäne geschickt. Insgesamt gab es seit Beginn der Pandemie damit 8367 Corona-Fälle im Kreis Saarlouis. Aktuell gibt es den Zahlen des Saarlouiser Gesundheitsamtes zufolge derzeit 289 aktive positive Fälle im Kreis. Als genesen gelten seit Dienstag 43 weitere Menschen, die Gesamtzahl der Genesenen steigt damit auf 7929. Am Dienstag sind keine Sterbefälle hinzugekommen. Die 7-Tage-Inzidenz lag am Dienstag bei 69,04.