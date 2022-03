Zahlen von Montag : Inzidenz steigt weiter an

Kreis Saarlouis Die Sieben-Tage-Indizenz im Kreis Saarlouis liegt bei 2241,76.

439 neue Coronafälle meldete der Landkreis am Montag. 95 Betroffene leben in Saarlouis, 56 in Lebach, 53 in Schwalbach, 40 in Saarwellingen, 33 in Schmelz, je 28 in Nalbach und Rehlingen-Siersburg, 23 in Dillingen, 20 in Wallerfangen, je 18 in Überherrn und Wadgassen, 16 in Bous und 11 in Ensdorf.

Nach Angaben des Landkreises gibt es derzeit 5126 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus. Davon leben 859 Betroffene in Saarlouis, 554 in Lebach, 497 in Dillingen, 470 in Wadgassen, 461 in Schwalbach, 405 in Rehlingen-Siersburg, 383 in Schmelz, 364 in Saarwellingen, 277 in Nalbach, 265 in Wallerfangen, 221 in Überherrn, 196 in Bous und 168 in Ensdorf.