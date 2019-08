Saarlouis Nach seinem Brandbrief an den Innenminister traf der Saarlouiser Oberbürgermeister Peter Demmer (SPD) erstmals wieder auf Klaus Bouillon (CDU).

Innenminister Klaus Bouillon (CDU) und Oberbürgermeister Peter Demmer (SPD) haben am Montag in Saarlouis eine Vereinbarung über eine so genannte Sicherheitspartnerschaft zwischen Land und Stadt Saarlouis unterzeichnet. Laut Bouillon „möchten wir mit dieser Partnerschaft die subjektive Sicherheit erhöhen und Angsträume reduzieren“.

Bouillon erklärte, Ziel sei es vor allem, „Entwicklungen im Vorfeld zu erkennen“ und gegegenzusteuern. „Wo braut sich was zusammen? Wehret den Anfängen.“ So wolle man früher sehen als bisher, wo sich Kriminalitätsschwerpunkte entwickeln. Solche Schwerpunkte gebe es in Saarlouis „noch nicht“, sagte Bouillon. Alle vier bis sechs Wochen sollen die Teams die Situation „analysieren“. Laut Bouillon hat sich die Lage aus Sicht der Polizei „eigentlich unvorstellbar“ verändert, „da ist der Stinkefinger gegen Polizisten noch harmlos“. Solche „Aggressivität“ habe es „früher nicht gegeben“, und sie bilde sich nicht unbedingt in der Kriminalstatistik ab.