Inklusion : Musikvideo zur Saarlouiser Rolli-Schaukel für Berlin

Saarlouis Die Idee einer Schaukel für Rollstuhlfahrer entwickelte Peter Haffner aus Saarlouis, und seit dem ersten Exemplar in Saarlouis findet sie Freunde auch anderswo. Jetzt auch in Berlin, dafür wird ein Musikvideo produziert.

So kommt am 15. August zu den Rollstuhlschaukeln, Inklusionsschaukeln oder den Integrationsschaukeln, wie sie auch genannt werden, in Saarlouis, Dillingen am Noswendeler See, am Saarbrücker Staden, am Bostalsee und in Eppelborn eine neue am FEZ Berlin, dem größten gemeinnützigen Freizeitzentrum in Europa, hinzu. Eine weitere wird im Berliner Tiergarten folgen.