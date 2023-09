Kultur Initiative weitet ihr regionales Konzept aus

Rund 340 Mitglieder zählt die im Jahr 2011 gegründete Regionalinitiative „Ebbes von hei“ mittlerweile. Die Initiative ist ein Zusammenschluss von Erzeugern, Gastronomen, Handwerkern, Dienstleistern und Kulturschaffenden. Sie stellt zum einen ein hervorragendes Netzwerk für alle Mitglieder dar und möchte zum anderen Produkte aus der Region Saar-Hunsrück in den Fokus der Öffentlichkeit rücken. Nachdem bislang der Schwerpunkt der Initiative auf regional erzeugten Lebensmitteln lag, wollen sich die Initiatoren jetzt auch der Kunst, dem Kunsthandwerk und der Kultur in der Region widmen und haben dazu einen Arbeitskreis „Kunst, Kultur und Kulinarik“ gegründet – im Haus Saargau in Gisingen.