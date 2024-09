Mit Live-Cooking im DRK Saarlouis Ernährung bei Krebs – Brustkrebszentrum lädt zum Informationstag ein

Los geht das „lockere Come-Together“, wie das Krankenhaus den Infotag in lockerer Atmosphäre beschreibt, um 10 Uhr. Ab dann geht es im Veranstaltungszentrum Saarkomed in der Wallerfanger Straße 84 zwei Stunden lang um dieses „essenzielle Thema“. „Die Wahl förderlicher Lebensmittel hat erfahrungsgemäß einen großen Einfluss auf den Therapieerfolg und Ihre Gesundheit“, heißt es in einem Flyer. Am Infotag sollen Patienten, Angehörige und Interessierte demnach neue Perspektiven im Bereich Ernährung kennenlernen und sich mit praktischen Alltagstipps für diesen besonderen Lebensabschnitt vertraut machen.