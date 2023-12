Vorsorge und Früherkennung aus unterschiedlichen Blickwinklen Brustkrebs-Patientinnen sprechen offen über Vorsorge

Ein Infoabend im Studio des Theaters am Ring in Saarlouis (erreichbar über den Aufzug) am Freitag, 12. Januar, beleuchtet das Thema Brustkrebsvorsorge aus zwei unterschiedlichen Perspektiven. Denn an dem Abend gehen drei Patientinnen mit der niedergelassenen Frauenärztin aus Merzig, Dr. Angela Cacciatore, unter dem Motto „Hand in Hand gegen Brustkrebs“ in den Dialog. Nachdem die Gynäkologin in einem Vortrag die Krankheit von der Vorsorge über die Diagnose bis zu Therapiemöglichkeiten beleuchtet, folgt eine Fragerunde mit drei Frauen, die selbst von Brustkrebs betroffen sind. Dazu gehören Christiane Jung und Kathrin Ebert, die beide der Frauenselbsthilfe Krebs angehören, sowie Tracy Hoffmann, eine Patientin von Dr. Cacciatore. Zusammen mit der Ärztin berichten sie von ihren positiven und negativen Erfahrungen mit der Erkrankung. Auch das Publikum hat an dem Abend die Möglichkeit, sowohl den Patientinnen als auch der Frauenärztin Fragen zu stellen.