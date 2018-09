später lesen Alternativen in der Kinderbetreuung Was es auf sich hat mit Großtagespflegestellen Teilen

Die Auftaktveranstaltung zur Themenreihe „Großtagespflegestellen“ findet am Dienstag, 11. September, 19 bis 21 Uhr in der Kita Kinderland in Saarwellingen (Alf-Nobel-Allee 45a, Saarwellingen) statt. Dort berichten Kindertagespflegepersonen über ihren Alltag in einer Großtagespflegestelle. Zur Veranstaltung eingeladen sind sowohl bereits tätige Kindertagespflegepersonen als auch Personen, die sich für das Themenfeld interessieren. Die Veranstaltung bildet den Auftakt zu einer Themenreihe, in der bis zu fünf Veranstaltungen geplant sind. Initiiert werden die Veranstaltungen vom Kreisjugendamt des Landkreises Saarlouis, sie werden von Praktikerinnen oder Fachreferenten durchgeführt. Anmeldung und weitere Informationen unter Tel. (0 68 38) 51 58 566. red