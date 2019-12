Inexio : Auf der Suche nach Personal

Info

Das Unternehmen Inexio wurde im Jahr 2007 „von einer Handvoll Leute gegründet“, erzählt der Pressesprecher Thomas Schommer. Seit zehn Jahren ist das ehemalige LZB-Gebäude an der Wallerfanger Straße, Ecke Vauban-Straße in Saarlouis der Firmensitz. Die Mitarbeiterzahl liegt inzwischen bei rund 400 und soll in den kommenden zehn Jahren auf „deutlich über 1000“ anwachsen. Der Telefon- und Internet-Dienstleister hat derzeit über 100 000 Kunden, davon 6000 Gewerbekunden sowie etliche Kommunen. Die Zahl der Glasfaserkunden soll in der kommenden Dekade auf eine Million gesteigert werden. Weit über das Saarland hinaus hat das Unternehmen seinen Schwerpunkt in Süddeutschland, „wobei wir Thüringen, Sachsen und das südliche Sachsen-Anhalt dazu zählen“, berichtet Thomas Schommer.