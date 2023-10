Serie Feines aus der Region bei „Ebbes von hei!“ Wadern bereitet sich auf den Wildmarkt vor

In der Hochwaldstadt den Herbst genießen, mit gesundem Fleisch aus heimischen Wäldern und allem was daraus hergestellt werden kann, mit sonstigen essbaren Erzeugnisses aus der heimischen Natur – dafür steht schon seit etlichen Jahren der Waderner Herbst- und Wildmarkt, der an diesem Wochenende, am 28. und 29. Oktober, auf den Marktplatz einlädt. Dort kann man an 25 Ständen entlang schlendern, Köstlichkeiten aus Wald und Flur entdecken und Interessantes rund um unsere heimische Natur erfahren. Handgemachte Leckereien für Gaumen und Magen kosten gehört ebenso dazu, wie mit dem einen oder anderen Erzeuger einen netten Plausch zu halten, sich darüber zu informieren, wie die Produkte, zumeist in Handarbeit und vor allem mit viel Begeisterung hergestellt werden.