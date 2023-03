Polizei Polizei sucht immer noch bisher unbekanntes Täterpaar

(red) Die Polizei Saarlouis sucht nach einem bislang unbekannten Täterpärchen (wir berichteten). Aus einem technischen Grund wurde das Foto nicht veröffentlicht. Das Paar hat laut Polizeiangaben bereits am Mittwoch, 7. Dezember 2022, einer 62-jährigen Frau in einem Saarlouiser Einkaufsmarkt zuerst die rote Geldbörse entwendet und dann bei der Volksbank Saarlouis mit dem Inhalt des Geldbeutels einen vierstelligen Betrag vom Konto des Diebstahlopfers abgehoben. Die 62 Jahre alte Frau bemerkte den Diebstahl erst an der Kasse, teilt die Polizei mit.