Flohmarkt Serviceclub Soroptimist bittet um Handtaschenspenden

Ein voller Erfolg waren die Handtaschen-Flohmärkte, die vom Serviceclub Soroptimist Merzig-Saarlouis in den vergangenen Jahren organisiert wurden. Der Markt wird Anfang Juni unter dem Pavillon in der Französischen Straße in Saarlouis erneut stattfinden, wie die Soroptimistinnen ankündigen. Für wohltätige und karitative Zwecke verkaufen sie an einem Samstag gut erhaltene Handtaschen und Rucksäcke für Groß und Klein.