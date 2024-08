Internationales Jazzfestival Jazzklänge erfüllen die Vauban-Insel

Mit Jazzmusik verschiedener Stilrichtungen lockte das internationale Jazz-Festival Fill-in am vergangenen Wochenende viele Freundinnen und -Freunde dieser amerikanischen Musikrichtung auf die Vauban-Insel. Am ersten Abend spielte Thomas Siffling mit seinem Flügelhorn und brachte den Smooth-Jazz auf die Bühne. Mehr als 300 Zuhörerinnen und Zuhörer waren gekommen, um Siffling beim Spielen und Singen zuzuhören – ein besonderes Vergnügen für die Fans, da der Trompeter bei einigen der Stücke seines im Mai erschienenen Albums „Gentleman‘s Choice“ zum ersten Mal das Singen selbst übernommen hatte. Begleitet wurde er in Saarlouis von Werner Acker (Gitarre), Davin Heiner (Keyboard), Dirk Blümlein (Bass), Julian Losigkeit (Schlagzeug) und Sängerin Zsuzsa Glasstetter.