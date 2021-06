Polizei fahndet nach Täter : Mann bedroht feiernde Fußball-Fans in Saarlouis mit Messer

Der Vorfall ereignete sich gegen 00.35 Uhr an der Kreuzung Lisdorfer Straße/Titzstraße.

Saarlouis Da wurden schlimme Erinnerungen an die Messerattacke von Würzburg wach: In Saarlouis hat ein Mann in der Nacht von Samstag auf Sonntag mehrere Fußballfans mit einem Messer bedroht. Der Vorfall ereignete sich gegen 00.35 Uhr an der Kreuzung Lisdorfer Straße/Titzstraße.

Zeugen berichteten der Polizei, dass ein etwa 30-jähriger Mann mit dunklen längeren Haaren, die zu einem Zopf zusammengebunden waren, mit einem gezückten Messer in der Hand aus einer Distanz von 50 Metern feiernde Fußballfans bedroht hätte. Die betroffenen Fans hätten sich jedoch relativ besonnen reagiert und die Polizei gerufen. Unter dem Eindruck der Ereignisse in Würzburg, wo am Freitag drei Menschen von einem Messer-Angreifer getötet wurden, rasten gleich mehrere Streifenwagen zur Einsatzstelle. Als die Polizisten nach wenigen Augenblicken an besagter Kreuzung eintreffen, war der Mann mit dem Messer bereits geflüchtet. Die Polizei startete eine Nahbereichsfahndung nach dem Gesuchten, kontrollierte mit Taschenlampen die Umgebung auf der Suche nach der Tatwaffe. Doch weder der Mann, noch das Messer konnten gefunden werden. Der Täter wird auf etwa 30-Jahre geschätzt. Er hat dunkle, längere Haare, die zu einem Zopf zusammengebunden waren. Eine nähere Beschreibung liegt nicht vor. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen Bedrohung eingeleitet und erste Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten suchen weitere Personen, die bedroht worden sind, sowie Zeugen des Vorfalls.