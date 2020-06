Kostenpflichtiger Inhalt: Unverpackt-Laden : Im Herzen unverpackt – Zwei Ladengründer in Saarlouis und ihr Eintreten für die Erde

Lena Reichert und Nicki Herl haben sich einen Traum verwirklicht: Am Samstag öffnet ihr Unverpackt-Laden in Saarlouis. Foto: Markus Renz

Saarlouis Was da aus dem Radio trällert, es will so gar nicht passen. Ruhig entspannter Reggae. Er geht unter. Verklingt in dem Treiben, Gestikulieren, Verschieben, Zurechtrücken und Neu-Ausrichten, dem Anheben und Abstellen, das gefühlt überall von Statten geht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Markus Renz

Von ruhiger karibisch entspannter Ambiente sind sie hier weit entfernt. Und der leichte Geruch nach frischer Farbe, er trägt seinen Teil bei. Ein leise surrender Kühlschrank ist da fast schon Ruhepol im allgemeinen Troubel.

„Gehen wir am besten nach oben“, sagt Lena Reichert und erklärt entschuldigend: „Hier ist es einfach zu hektisch“. Doch das muss so sein. Schließlich ist am Samstag Eröffnung. Der erste Unverpackt-Laden in Saarlouis wird Wirklichkeit sein. Lange haben sie und ihr Geschäftspartner Nicki Herl darauf hingearbeitet. Anfangs, war es ein Traum. Nicht mehr, nicht weniger. Mittlerweile steht er an der Schwelle zur Realität.

Lena Reichert setzt sich auf ein Sofa, schlägt die Beine übereinander und beginnt: „Der Nicki und ich haben früher in Zweibrücken gewohnt. Irgendwann hatten wir einen Punkt erreicht, an dem wir uns überlegt haben, wie wir uns gesund ernähren können.“ „Stimmt“, meint Herl und erklärt: „Diese ganze Geiz ist geil Mentalität greift den Körper an. Ist es gut sich zwei Softdrinks hintereinander reinzuziehen? Nein.“ „Es geht um die Bedingungen wie die Lebensmittel produziert werden“, sagt die 21-jährige Reichert.

Lesen Sie auch Das Meer braucht unsere Hilfe

Und damit sprechen die beiden vielen jungen Menschen aus der Seele. Herl spricht von Raubbau am Planeten, fordert auf nachzudenken, umzudenken. Für Reichert und Herl bleibt es nicht beim Protest. Sie handeln.

Sebastian Würth (Bildmitte) ist Gründer des Unverpackt-Ladens in Trier. Er unterstützt Lena Reichert und Nicki Herl mit Rat und Tat. Foto: Markus Renz

Damals sind die beiden noch ein Paar, adoptieren zwei Katzen. Sofort fallen ihnen die Unmengen an Verpackungsmüll beim Katzenfutter auf: Plastiktütchen, Schälchen, Dosen. „Es ist ein Graus, dass die Industrie vorschreibt, wie viel Du von einer verpackten Ware kaufen kannst“, meint Herl. Er erinnert sich auch an einen weitaus prägenderen Moment in seinem Leben. „So richtig klar geworden ist mir, wie wichtig gute Ernährung ist, als es einen Krebsfall in der Familie gab. Neben der Therapie hat auch die Ernährung ihren Teil zum Genesen beigetragen“, ist Herl überzeugt.

Das Zusammenspiel aus Lebensmitteln, Verpackungen und Nachhaltigkeit lässt Reichert und Herl nicht mehr los. „Ich erinnere mich an den Besuch im Unverpackt-Laden in Trier“, sagt Reichert. Sie kommt mit dem Gründer des Geschäfts, das unverpackte Lebensmittel zum Kauf anbietet, ins Gespräch. Von Sebastian Würth erfährt sie auch, dass die Unverpackt-Läden noch rar sind.

Als Reichert ihrem damaligen Freund Herl dann vom Wunsch, einen eigenen Unverpackt-Laden zu eröffnen erzählt, ist der zunächst skeptisch. „’Das ist nicht möglich. Das ist bloß ein Traum’ habe ich gemeint“, erinnert sich Herl.

Trotzdem loten die beiden aus, ob sich der Traum verwirklichen lässt. Nach großer Resonanz auf Facebook-Posts ist klar, sie wagen es. Doch wie den Traum finanzieren. Über eine „Crowdfunding“ Plattform sammeln beide über 27 000 Euro für ihren neuen Unverpackt-Laden ein. „Das waren aufregende Tage. Letztendlich aber die Bestätigung, dass die Menschen diesen Laden möchten“, sagt Reichert.

Müsli in sämtlichen Varianten. Eben unverpackt, zum Abfüllen. Foto: Markus Renz

Eine weitere Hürde ist genommen. Doch auch jetzt ist der Weg nicht einfach. Der Organisationbedarf ist enorm. Die Liebesbeziehung von Reichert und Herl geht in die Brüche, für beide ist klar: Ohne den anderen wollen sie das Geschäft nicht eröffnen. „Auch wenn wir kein Paar mehr sind, sind wir weiterhin Geschäftspartner“, meint Reichert und lächelt. Schon die Suche nach einem geeigneten Standort für den Laden ist schwer. Und dann kommt auch noch die Corona-Krise.

Ohne Plastik: Gut 1100 Produkte werden im Unverpackt-Laden angeboten. Von Gemüse Bolognese über Kokosmilch bis zu Paranüssen, alles vorrätig. Foto: Markus Renz