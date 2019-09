Wilderer in der Stadt : Mitten in Wohngebiet: Zwei Wildschweine illegal geschossen

Roden Wilderer mitten im Wohngebiet: Das steht für die Stadt Saarlouis fest, nachdem sie zwei geschossene Wildschweine in Roden gefunden hat.

Zwei Wildschweine sind am Freitag gegen 22 Uhr in der Treppenstraße in Roden auf einer gerodeten Grünfläche zwischen der Einmündung ‚Am Königsberg‘ und ‚Am Schäferberg‘ illegal geschossen worden. Das teilte die Stadt Saarlouis am Montag mit. Die beiden toten Tiere wurden auf der gegenüberliegenden Straßenseite im Gebüsch abgelegt, wo sie am Samstagmorgen entdeckt wurden. Strafrechtlich wurde laut Stadt der Tatbestand der Wilderei erfüllt.