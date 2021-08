Jubiläumsmonat : 40 Jahre Ikea in Lisdorf mit vielen Aktionen

Saarlouis-Lisdorf Das Ikea in Saarlouis wird in diesem Sommer 40 Jahre alt. Allerdings befand es sich nicht immer in Lisdorf.

Von Oliver Morguet

Der Ikea-Markt in Lisdorf feiert 40-jähriges Bestehen. Dazu läuft seit Freitag, 27. August, ein Jubiläumsmonat: Bis Samstag, 25. September, finden verschiedene Aktionen statt. Und alle, die wie Ikea Saarlouis 40 Jahre alt werden, können sich bis 10. September eine Überraschung abholen. Bereits im Vorfeld waren Kinder bis zehn Jahre aufgerufen, am Malwettbewerb „Kleine Künstler aufgepasst“ teilzunehmen; 40 Preise waren ausgelobt.

Im gesamten Aktionsmonat gibt es ab einem Einkauf von 100 bis 199,99 Euro eine Aktionskarte im Wert von zehn Euro, von 200 bis 299,99 Euro 20 Euro und so weiter. Das Angebot gilt nur im Ikea-Einrichtungshaus Saarlouis und nicht auf ikea.de, außerdem nur auf vorrätige Ware. Die Aktionskarte kann vom 1. November bis 24. Dezember ausschließlich im Einrichtungshaus in Saarlouis eingelöst werden (Teilnahmebedingungen unter www.ikea.de/Saarlouis).