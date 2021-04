Bürgerbefragung Lisdorfer Berg : Kammern sind für Erweiterung des Lisdorfer Bergs

In die Gruppe der „Ja“-Sager zum Lisdorfer Berg reihen die Handwerkskammer und die Industrie- und Handelskammer des Saarlandes ein. Foto: BeckerBredel

Saarlouis Bis Sonntag dürfen die Saarlouiser noch abstimmen: Soll eine Erweiterung des Industriegebiets Lisdorfer Berg ermöglicht werden, oder nicht? Industrie- und Handels- sowie Handwerkskammer des Saarlandes haben da eine eindeutige Empfehlung.

In der Frage, ob das Industriegebiet Lisdorfer Berg erweitert werden soll – darüber stimmt die Saarlouiser Bevölkerung bekanntlich noch bis Sonntag per Briefwahl ab – bitten Handwerks- und Industrie- und Handelskammer des Saarlands um ein „Ja“. HWK-Präsident Bernd Wegner sagt: „Wirtschaft braucht Raum.“ Für ihn ist „eine positive Entscheidung wegweisend für die weitere Entwicklung der Arbeitsplätze und damit der sozialen Struktur der Region“.

IHK-Geschäftsführer Carsten Meier nennt in der mit „Ja zum Lisdorfer Berg!“ überschriebenen Pressemitteilung „10 Argumente für die Erweiterung“. Erstens treffe der Strukturwandel den Industriestandort Saarlouis stärker als andere Kommunen im Land. Zweitens fehlten schon heute Industrie- und Gewerbeflächen für Ansiedlungen. Meier fährt fort mit 3.: Ansiedlungen wie Nobilia sind nur bei frühzeitiger Ausweisung und Entwicklung von Flächen möglich. 4. Industrie stärkt auch Logistik, Handel und Handwerk. 5. Saarlouis braucht die Gewerbesteuereinnahmen, ohne die die Bevölkerung stärker belastet werden müsste.

An sechster Stelle nennt Meier die positive Wechselwirkung von starkem Standort Saarlouis auf das ganze Land und umgekehrt. Siebtens werde ein erweiterter Lisdorfer Berg Saarlouis in der Klasse der „prosperierenden Kommunen“ halten. 8.: „Ein Ja ist ein wichtiges Signal an potenzielle Investoren.“ 9. gelte die Gleichung: je mehr moderne Unternehmen, desto größere Chancen für junge Menschen.