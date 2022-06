Saarlouis : Saarlands Jungmeister feierten Abschlüsse

Saarlouis/Saarbrücken Bei der Feier der Handwerkskammer in der Saarbrücker Congresshalle wurde die Vorbildfunktion des Fachkräftenachwuchses betont.

Die Jungmeister im Saarland feierten vor Kurzem mit Ehrengästen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in der Congresshalle Saarbrücken ihre Abschlüsse. Besondere Anerkennung kommt hierzu auch aus dem Landkreis Saarlouis. „Endlich wieder eine Meisterehrung vor der stimmungsvollen Kulisse einer gut gefüllten Congresshalle“, waren sich der Präsident der Handwerkskammer des Saarlandes (HWK), Bernd Wegner, und HWK-Hauptgeschäftsführer Bernd Reis einig, als sie den 188 saarländischen Jungmeisterinnen und Jungmeistern aus 13 Gewerken zum Meistertitel gratulierten. Rund 600 Gäste, darunter zahlreiche hochrangige Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Verwaltung, Medien und Gesellschaft verfolgten das Programm vor Ort. Wirtschaftsminister Jürgen Barke schloss sich den Glückwünschen des Präsidenten an und unterstrich die Bedeutung der Meisterqualifizierung für das Saarland als Wirtschaftsstandort. Das Handwerk sei das Fundament des saarländischen Mittelstandes und biete insbesondere jungen Menschen Bildung und Aufstiegschancen, so der stellvertretende Ministerpräsident.