Saarlouis Nach dem außerordentlichen Verbandstag des Saarländischen Fußball-Verbandes haben fast alle Teams aus dem Kreis Saarlouis Klarheit, wie ihre Liga kommende Saison aussieht. Für Landesligist Hostenbach erlosch die letzte Aufstiegshoffnung.

Hostenbach liegt in der Tabelle nach der Quotientenregel auf Platz zwei hinter Meister SG Wadrill-Sitzerath. Nach den 15 Hinrunden-Begegnungen hatten beide Teams je 37 Punkte (unter der Voraussetzung, dass die abgebrochene Partie der SF gegen den SV Britten-Hausbach wie in erster Instanz vom SFV-Verbandsgericht für Hostenbach gewertet bleibt).

„Ich finde, man hat gemerkt, dass Verbands-Vizepräsident Adrian Zöhler das so geleitet hat, dass das Ergebnis herauskommt, das jetzt da steht“, moniert der Spielertrainer. Was „da steht“, ist, dass die Meister nach der Quotientenregel ermittelt werden.

Von den Delegierten abgelehnt wurden auch alle Anträge, die vorsahen, dass es neben den Meistern noch weitere Aufsteiger gibt. So erloschen die Aufstiegshoffnungen der SF auf dem Bildschirm des Laptops, auf dem die Ergebnisse gestreamt wurden. Etwas überraschend wurde auch entschieden, dass es in jeder Spielklasse einen Absteiger gibt. Aus dem Landkreis Saarlouis sind davon die SSV Überherrn (Landesliga West) und der VfB Gisingen (Bezirksliga Saarlouis) betroffen.

Fest steht nun auch, mit wie vielen Teams in der kommenden Saison in den einzelnen Ligen gespielt wird. Nur der FV Diefflen, der in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar um Punkte kämpft, hat als einziges Team aus dem Landkreis aktuell noch keine Klarheit, wie der Spielbetrieb in der kommenden Saison konkret aussehen soll. Der Grund: Nachdem eine Abstimmung unter den Oberliga-Vereinen eine Mehrheit dafür ergab, dass auch die Tabellenzweiten der Saarlandliga, der Rheinlandliga und der Verbandsliga Südwest aufsteigen sollen, gibt es in der Oberliga jetzt 24 Teams.